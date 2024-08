IMEKAUNIS GALERII Kes olid kõige stiilsemad külalised Kadrioru roosiaias?

Kuidas on muutunud Eesti nende 33 aastaga, mil taastati iseseisvus? Kui heita pilk sellele, mida inimesed kannavad, näeme palju positiivseid märke. Vaata, mida Postimehe moetoimkond tähele pani ja imetle kõige elegantsemaid külalisi, kellest viimane kui üks väärib suurt aplausi!

Päikesekiirte paraad

Hoolimata sõjast ja raskest majandusolukorrast on õhus optimismi – külaliste seas säras erakordselt palju päikesekiiri. Mida see tähendab? Kollast pole sel peol nii palju kantud mitte kunagi varem. Kollane tähendab värvipsühholoogias loovust, lootust ja energiat. See tähendab julgust tunnistada oma kohalolu, oma iseendaks olemist, olla märgatud ja anda endale luba särada.

Tõsi, kollase kasuks otsustavad enamasti need, kelles niigi juba küllaga sädet ja elurõõmu pulbitsemas – üks hall kuju naljaks juba kollase poole kätt ei siruta. Ja sel suvel säras päikesekiires rekordarv kollases külalisi. Ja nende seas isegi meesterahvaid!

Ettevõtja ja kunstikollektsionäär Enn Kunila ideaalselt istuvas rätsepaülikonnas. Maris Grichin aga oli üks peo säravamaid päikesekiiri Lilli Jahilo siidkleidis. Oo kui palju kanti sel peol kollast!

Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi oma kauni abikaasa Terjega. Kollase kannavad välja vaid kõige säravamad naised. Päikesekiired.

Säravad mehed. Kollane oli selle peo trenditoon number üks. Ja see polnud sugugi vaid naiste privileeg – peole tuli ka šikk härrasmees kollases ülikonnas. Elagu säravad mehed!

Härrad säravad üle

Sel aastal on õiglane tunnustada härrasmehi – sellist enesekindlust ja julgust polegi me varem näinud. Vahel jääb vastuvõtte kajastades mulje, et moepidu on see eeskätt daamidele, meestel kipub jääma tagasihoidlik saatja roll tumedas ülikonnas. Suvel see nii ei ole! Esiteks pole suvisel aiapeol isegi survet ülikonda kanda, see on mõistagi lubatud austustes peo tähenduse vastu, aga igati kohane on ka väärikas smart casual-komplekt, suvised pastellid, lipsuvaba tervik – vägagi omal kohal.

