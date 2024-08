«Eesti otsib superstaari» saatest tuule tiibadesse saanud noor andekas artist Ingmar Erik Kiviloo on jõudnud muusikaõpingute raames maailma ühte mainekamasse muusikakolledžisse – Berkleesse. Vestlesime temaga elust siin- ja sealpool suurt ookeani.

«Mu elu koosneb 95% muusikast ja kõigest, mis sellega seotud on,» sõnab Ingmar kindlameelselt. Märtsis kahekümneseks saanud artist on viiulit mänginud juba neliteist aastat. Kuueteistkümneselt täitis ta oma pikaajalise soovi tegeleda soololaulmise ja laulukirjutamisega. Pärast keskkooli viis elutee ta Ameerika Ühendriikidesse, Bostonisse, kus asus maailma ühes mainekamas muusikakolledžis Berklees õppima heliloomingut, džässviiulit ja muusikaproduktsiooni. «Aaa, kui sa küsid, mis need ülejäänud 5% mu elust on, siis naudin väga sportimist, eriti jõuksis käimist!»