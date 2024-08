«Juba kabinetti sisenedes hakkasid mul jalad värisema, sest arstiks osutus keegi vana ja kiilakas vene mees. Ta aina päris ja päris, kas ma tahan ülevaatust ja ultraheli. Ma olen vaid 18 ja mu probleem seisnes kontratseptiivides, mis on väga kaugel ultrahelist! Ma ei soovi, et meesterahvas mu sisse vaataks – see mõte tekitab minus ebamugavust.»

Triin (40) nimetab end üleüldiselt viletsaks arstide juures käijaks, sest enamasti venitab ta sellega, kuni erakorralist abi on vaja. «Ka sel korral läks peaaegu nii. Olin veendunud, et minu pirtsakuses arstide vastu olen nõus ainult naisarstidega – olgu selleks siis günekoloog, hambaarst või ortopeed. Kui teada sain, et lähen meesgünekoloogi vastuvõtule, sattusin päriselt ka pabinasse – paljaks võtmist ei kartnudki, lihtsalt tundus, et nii isiklikest asjadest oleks teise naisega hõlpsam rääkida.»