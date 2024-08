Praegu Tallinnas Telliskivi loomelinnakus asuvas Vaal Galeriis avatud Juss Piho maalinäitus kannab nime «Valik nr. 5». Sellest kantuna võiks nende Muhu saarel asuvat maakodu nimetada siis valikuks number üks, sest see on Jussi ja tema sisearhitektist abikaasa Ivi Piho maakodu, kust sügisel linna tagasi minna ei tahakski.

Pealegi märkab näitusel käinu, kuidas see paik on kunstniku loomingut mõjutanud: üks ta lemmikmotiive on valge maja ja suur täiskuu metsa kohal, mille valgust augustiöödel saab siin nautida. Tõsi, vahel majakujutiste vormikeel erineb Muhu elamu omast.