GALERII Kõige kaunimad rannalõvid võtavad suvekuumusest viimast

Kuidas end napis riided mugavalt tunda?

«No ma ei tea, mul ei ole ikka rannakeha...» Meie galeriis selliseid kahtlejaid pole, aga nemadki on meie kesekl olemas. Kui oma kehas ebakindlust tunned, siis võta teadmiseks - kui sul on keha, viid selle keha randa, siis ongi sul rannakeha. Iga keha sobib!

Mida paljam oled, seda haavatavamana ennast tunned. See kehtib nii riietuse kui ka emotsionaalse alastioleku puhul. Tegelikult pole sul selleks, et end paljana ilusana tunda, sugugi vaja ideaalset keha.



Kaal ei loe

Esiteks - kaal on vaid number. Ja tõesti ka, see pole üldse oluline! Kuid kes on öelnud, et naine peaks välja nägema sitke ja voldivaba nagu vinnutatud veiseliha? Ainsad, kellelt kõhnudes kiitust ja imetlevaid pilke teenid, on teised samasugused kaalumaania küüsis vaevlevad naised. Mehed aga ei tee mingit vahet, mitut kilo naine täpselt seljas kannab, kuni ta on plastiline ja graatsiline. On väga volüümikaid kaunitare, kelle pehmed liigutused muudavad nad jumalannalikult kauniks. Ja kõrendeid, kes trambivad ringi nagu puuhobused ja mõjuvad seetõttu raskepäraselt. Liigu kergelt, siis mõjud kergelt. Kaal ei loe.

Ka vorm ei loe

Suurem osa imelise-muutumise-lugusid saaks teoks lihtsalt oma hoiakut korrigeerides. Aga kuidas seda teha? Kas tuleks kramplikult kõhtu sees hoida ja võtta mingeid teada-tuntud veidraid asendeid, milles peaks justkui saledam välja paistma? Paljud on selle arvamuse kütkes, kuid ära sina mingil juhul nii tee. Jäik naine, silmad suurest pingutusest punnis ja naeratus hangunud irveks, ei paista alasti ilus mitte üheski vaates. Isegi siis, kui ta talje hetkeks veidi õhem paistab või poos proportsioone kraadikese parandab. Detailid ei loe, loeb tervik.

Allikas: Postimees