KOLUMN Aleksandr Popov: ei ole ju paremat tunnet maailmas, kui teisele haiget tegemine

Mind on pikalt piinanud küsimus, miks inimesed teineteise suhtes ükskõikseks muutuvad? Ma ei mõtle seda mingist teaduslikust prismast vaadatuna või katsena aduda modernseid suhtenõustajaid. Mul puudub sellisteks pingutusteks nii ajukurdude arv kui ka igasugune algeline loomulik intelligents. Mul juba sünnist saati väike pärdik sees, ei ole lootust, et must sirguks mingi inime.