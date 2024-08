PÖÖRANE SEIKLUS Head isu! Sööme siseelundite suppi: «Tee mis tahad, rohkem kui üks lusikatäis alla ei lähe»

Talvis Lankots maailmarändur Copy

Kus elab rohkem hobuseid kui inimesi? Pakud, et hobusetallis? Õige vastus on aga veel õigem kui see õige. Nimelt on hobuseid rohkem kui inimesi (ligi 4 miljonit 3,4 miljoni vastu) Mongoolias. Aga kas siis linna tänavatel on iga teine inimene hoopis hobune? Ei, päris nii see ikka ei ole.

Umbes 25% rahvastikust elab nomaadielu ja seal nad oma hobuseid, lambaid, kitsi ja kaamleid peavadki. Suur osa rahvastikust (1,6 miljonit) aga elab maailma külmimas pealinnas Ulaanbaataris, kus aasta keskmine temperatuur on -4 °C ja see asub 1300 m kõrgusel merepinnast.

Astu aga pardale ja kinnita turvavöö, sest maailmarändur Talvis Lankots viib teid sel korral rännakule Mongooliasse.

Mina koos pruudiga satume siia mõnusal suvel, keset augustikuud! Kui aga kohale jõuame, siis saame aru, et suvi on selleks ajaks ammu läbi. Põhiliselt on meie mõistes suvi siin ainult juulis ja sedagi 2 nädalat. Aga ega me kuuma ilma tulnudki nautlema. Kes juba Mongooliasse tuleb, sel tuleb hakkama saada jaheda ilma, pesemata kehade, lambatapu, vabaõhukuivkäimla ja loomakorjustega. Võtame lisaks niisama linnas uitamisele veel nädalase ekskursiooni Gobi kõrbesse, sest see ongi koht, kus peab Mongoolias olles ära käima. Nädal kahele, kus hinnas on kõik peale alkoholi ja duši, maksab 1180 €. Gobi on kusjuures Aasia suuruselt teine ja maailma suuruselt kuues kõrb.

Gobi kõrb. Foto: Cat Downie / Shutterstock