2024. aasta juunis ajakirjale WWD antud intervjuus ütles Delvey, et püüab end aktiivse ja produktiivsena hoida. «Harilikult ei tee ma midagi eriti põnevat. Sisuloomine oleks palju lihtsam, kui saaksin kodust väljuda. Keegi ei taha näha, kuidas ma diivanil istun ja raamatut kirjutan,» sõnas Delvey. 2024. aasta augustis lubati tal taas sotsiaalmeedias aktiivselt tegutseda. «Olen tänulik ja elevil, et saan taas oma enda narratiivi sotsiaalmeedias kontrollida,» ütles ta New York Postile.