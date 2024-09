Ma olen alati tundnud lähedast sidet merega. Olles kasvanud üles mere ääres Meriväljal, kus mere olemasolu on olnud osa igapäevaelust – veetlev Tallinna siluett ja natuke paremale vaadates lõputu sinine horisont, millele silmad justkui iseenesest puhkama jäävad. See lähedus merele pakub mulle jätkuvalt rahu ja vabadusetunnet, mida ei oska kuidagi teistmoodi kirjeldada.

Öeldakse, et inimene hakkab rohkem hindama asju või kohti siis, kui ta on mõnda aega neist eemal. Saan seda ise kinnitada, nii see tõesti on. Elasin ülikooli esimese kursuse tudengina ühe semestri Roomas, kus minu loomulikuks elukeskkonnaks said liivakarva kollased ajaloolised hooned. Mäletan hetke, kui olin äsja tagasi kodumaale jõudnud ja sõitsin autoga hilisõhtul koju.