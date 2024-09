VIDEOLUGU Rannapiigast merekaruks: kuidas minust sai 10 päevaga laevakapten

Küsisin kapten Erkilt, mis on see, mis teda merele kutsub. Ta mõtles hetke ja vastas siis: «Tead, mingis mõttes see teadmine, et kui maismaal saad sa enam-vähem kõike kontrollida, siis merel oled sa loodusjõudude rüpes. Sa saad teha nii palju, mis on sinu võimuses, aga kõike kontrollida sa ei saa.» Ja tõepoolest ongi nii. Meri on oma olemuselt nii võimas ja ettearvamatu, et iga hetk siin on meeldetuletus sellest, kui väikesed me tegelikult oleme looduse ees. Merel olemine tähendab tihti lahtilaskmist, usaldamist ja looduse rütmidega kooskõlas olemist. Maismaal on elu täis ajakavasid ja kontrolli, kuid merel tuletab iga laine meelde, et tõeline vabadus peitub oskuses lasta asjadel kulgeda omasoodu.