Üks karmimaid maailmu tegutsemiseks on mood, sellest metsikus tempos ja konkurentsis jäävad püsti vaid tugevad. Seda ägedam on kaasa elada, kui mõni hulljulge eestlane tiibu sirutab. Nora Isle moemärk lendas areenile vaid mõne aasta eest, sai silmapilk Eestis tuntuks ning nüüd sõidab Mariann Saar oma brändiga New Yorki vallutama. «Ma elan oma unistuses! Aga alguses panin moekontori kõnesid kinni, arvates, et see on mingi spämm…»