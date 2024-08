Sportlik eluviis on moes. Me kõik teame, et eelkõige tagavad eeskujuliku füüsilise vormi kontrollitud söömine ja kenasti kultiveeritud muskulatuur. Ometi levivad sotsiaalmeedias ka sootuks teistsugused arusaamad.

Statistika põhjal on maailma 4,6 miljardist aktiivsest sotsiaalmeedia kasutajast valdav osa 18–30-aastased naised. Neist 70 - 90 protsenti tunneb rahulolematust oma kehaga. Miks see nii on? Muretsemine väljanägemise pärast võib muutuda depressiooniks, ärevuseks või toitumishäireteks. Asi on tõsine ja saab alguse...