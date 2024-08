«Ta oli vaevu elus...» Muru seest leitud kassipoja kehalt leiti õõvastavad vigastused

Lähemalt uurides selgus, et tegemist on kassipojaga, kes oli äärmiselt kehvas seisus. «Ilmselt on ta saanud autolt löögi või täpselt ei teagi, mis temaga juhtunud on. Silm ja nina olid igatahes täiesti verised ja paistes,» kirjeldas Cats Help MTÜ vabatahtlik.

Kassipoeg toimetati kiiresti Miki loomakliinikusse, kus ta sai esmaabi. Surmasuust pääsenud kassipojal vedas hullupööra, sest leidjad otsustasid talle pakkuda ka hoiukodu, et ta saaks pärast läbielatut rahulikult toibuda.

Kassike sai nimeks Putput ning kõik tundus minevat ülesmäge, kuid ühtäkki avastati tema kehalt veel üks õõvastav vigastus.

«Kui Putput esialgu kliinikusse läks, oli näha tema käpapatjade peal koorik ning väike vigastus. Tita sai nii ehk naa antibiootikumi ravi, valuvaigistit, kliinikus pisut käpasalvi ning tundus et kõik on korras, kuni sel nädalal see koorik ära tuli ning paljastus, mis seal all tegelikult toimuma oli hakanud. Kassipoja käpad on põlenud ning päris ulatuslikult,» räägib Cats Help MTÜ vabatahtlik.

Noore kassipoja käpaaluseid katsid põletushaavad. Foto: Cats Help

Ilmselt oli igapäevane valuvaigisti doos mõjunud nii palju, et loom suutis käppadele toetuda ja keegi ei osanud arvata, et kooriku all käib põletikuline protsess. Hoiukodu kiirustas kassiga Rannamõisa PetCity kliinikusse, kus ta üle vaadati ning koorikud eemaldati, mäda puhastati ära ning rohud pandi peale.

«Me siiani ei tea, mis ometi temaga juhtuda võis. Versioone on palju ning kas on ta mingi kemikaaliga kokku puutunud ja käpad põletada saanud või auto mootorisse sattunud... Ilmselt me ei saagi seda kunagi teada. Juhtus, mis juhtus, peamine on, et pisike Putput ellu jääks ning suureks tubliks kassiks kasvaks,» sõnab vabatahtlik.

Kassipojal vedas hullupööra, sest tänu leidjale sai ta kliinikus esmaabi. Samuti jäi ta leidja juurde hoiukoju. Foto: Cats Help

Link annetama Selgitus: Rae kiisupoeg Paypal.me/catshelpmtu 900 0020 - kõne hind 5€ 900 0001 - kõne hind 10€ 900 0021 - kõne hind 25€