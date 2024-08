NÄDALA KODU Siidikanade ja kümblustünniga tähtis tagala rannakülas

Elumaja, kõrvalhoone ja kanaspaa, nagu naljatlemisi on viimasele hoonele küla vahel nimena külge jäänud, esindavad tänapäevast Eesti puitarhitektuuri ja arhitekt Linda Veski-Olseni käekirja kõnekalt. Maakodu kavandades sai arvestatud nii oma pere vajadustega kui jäetud ruumi ka tagavaraplaanideks.

Arhitekt Linda Veski-Olsen ja tema abikaasa Erlend Moland Olsen tutvusid Norras, kui Linda oli sealsesse arhitektuuribüroosse praktikale läinud. Pärast kaht aastat töötamist tuli karjääriredelil tõusmiseks omandada magistriharidus ning selleks naasis neiu tagasi Eestisse ja noormees tuli talle siia järele. Nüüdseks on nad abielus ning neil on kolm last: Gustav (8), Ingelin (6) ja Noah (4).