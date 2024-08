NÄDALA REIS Paadiga Tallinnast Tartusse

Minu juba niigi erutatud närvisüsteemi tuli peale portsjon värsket adrenaliini ja ma tabasin end mõttelt, et see hetk on natuke liiga põnev. Ma ei olnud otseselt püstitanud eesmärki, kui põnev peaks olema paadiga sõit Tallinnast Tartusse, aga mis iganes adrenaliinieesmärgi ma oleks endale püstitanud, oli see nüüd ületatud. Suur osa Tallinna-Tartu paadireisist oli aga rahulik, et mitte öelda meeldiv.