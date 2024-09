Augusti lõpus samal päeval oma ema ja õe kaotanud Mariah Carey on muusikaajaloo üks edukamaid naisartiste. Oma memuaaris «Mina, Mariah Carey» pihtis ta, kuidas pidi juba noores eas toime tulema paljude tragöödiatega. Ent ta usub, et tema traumaatiline minevik on just see, mis annab tema loomingule väe. «Olen näinud, kartnud, saanud armid ja ellu jäänud,» kirjutas ta raskest lapsepõlvest ja purunenud abielust Tommy Mottolaga, kes kontrollis nii tema karjääri kui ka isiklikku elu.