Briti kuulsaim kass sai veel ühe konkurendi ja see ei tee teda sugugi rõõmsaks

Kuigi Larry võeti peaministribüroosse selleks, et ta hiired majast eemal hoiaks, meeldib uudishimulikule kõutsile hoopis rohkem Londonis Downing Street 10 asuva peaministri residentsi ees piltnikele poseerida ja kuulsate poliitikutega kohtuda. Oma pika karjääri jooksul on ta näinud mitmeid uusi peaministreid, kuid tema ise on kuulsa residentsi kõige kauaaegsem asukas.