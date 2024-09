Sel aastal on selgeltnägija Marilyn Kerro pere täienenud mitme uue liikme võrra: juurde on tulnud rotveilerikutsikas Ustav Gustav ning rohesilmne sfinks Enn, kes on perenaist mitmes mõttes üllatanud. «Ta on kõige kannatlikum kass, keda ma näinud olen,» sõnab Kerro ning lisab, et tänu Ennule on ta võitu saanud ka ühest tervisemurest.