INTERVJUU Skandaalse Joe Exoticu paljastanud mees šimpansite Dolly Partonist: me olime kõik täiesti šokeeritud

Peale Tonia loo ja Tonka otsimise sisaldab sari ka lugusid naistest, keda on nende kodu-šimpansid jõhkralt rünnanud, mõnikord surmavalt. Tundub erakordne, et inimesed võtavad sellise riski, hoides loomi, kes võivad olla nii ohtlikud.

Noh, nende vastus sellele on: «Autod tapavad rohkem inimesi ja me istume iga päev autosse. Paadid tapavad rohkem inimesi jne.» Nad ütlevad: «Inimesed sõidavad iga päev tööle, aga iga päev kuuled, et keegi on autoõnnetuses hukkunud, eks? Noh, ma hoian ahvi. Kui see mind tapab, siis tapab, aga ehk tapab mu auto mind enne.»

«Chimp Crazy» tundub olevat osaliselt sari vaimse tervise kohta. Hoolimata loomadele tehtud julmusest ja hooletusest, kas tundsite nende naiste suhtes mõningast empaatiat?

Oh, kindlasti. Need naised on oma ahvide või šimpansite suhtes tugevalt seotud. Võib-olla on nad rohkem seotud šimpansi kui oma pere või lastega. «Tiger Kingis» ei kohanud ma kedagi, kellel oleks selline emotsionaalne side oma tiigriga, nagu nendel inimestel on oma ahvide või šimpansitega. See on väga sügav emotsionaalne side.

Kas ütleksite, et see on peamine erinevus «Chimp Crazy» ja «Tiger Kingi» vahel?