Olen elanud viis kuud Jaapanis, kuid see aeg tundub nagu aastane rännak minu uues kodus, Tosa linnakeses. Sündmusi ja inimesi on nende kuude sisse nii palju mahtunud, et tundub võimatu, et see kõik oleks võinud vaid viie kuu jooksul aset leida.