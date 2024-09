NÄDALA KODU Aastakümneid ühisel kursil

Männiku käsitöötuba on kodumaal ja kaugemal tuntud. Kohalikud kutsuvad seda tunnustavalt kingikiirabiks, sest siit leiab alati kõigile midagi sobivat, aga mujalt maailmast tullakse Muhu saarele Sirje Tüüri tikandeid uudistama. Eriti tõmbab jaapanlasi see paik. Muide, tikkimisega alustas Sirje toona 18-aastaselt, kui nad Tõnisega tutvusid ja neiu kunstikooli astumise sinnapaika jättis, just saarel mehe juurde elama asudes.