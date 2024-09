HEA ELU TEEJUHT Selleks et lapsest kasvaks vintske sell, peab lapsevanem...

Vastupanuvõimest räägitakse viimastel aastatel põhiliselt seoses sõjategevusega, aga see on oluline mõiste ka moodsas psühholoogias. Nii nagu Ukraina ja ukrainlased on ilmutanud imetlusväärset – ja agressorist naabrile ootamatut – vastupanuvõimet, kasutab igaüks meist inimpsüühika lahinguväljadel vastupanuvõimet omal moel.