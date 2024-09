NÄDALA AED Mida teha ülejäävate õunte ja ploomidega?

Saagist lookas oksad on maha paindunud, nii et kasski saaks õunu kergesti kätte, kui ta vaid tahaks.

Üle aastate on Eestis tänavu rikkalik puuviljasaak. Õuna-, pirni- ja ploomipuud on saagi raskuse all lookas, isegi murdumas. Kui sõbrad-tuttavad, lapse klassi- ja täiskasvanute töökaaslased on õuntest küllastunud, võib tekkida küsimus, mida küll teha ülejäänutega?