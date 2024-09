PALMIPUU PALMI ALL Maltal varitses kergeusklikke turiste naljakas amatöördiskor

Kui me elukaaslasega Maltale puhkama läksime, tegin majutust broneerides korraliku vea. Avastasime, et saame rendikorteri asemel neljatoalise elamise ühe magamistoa. «Elu on seiklus,» ütles elukaaslane ja lohutas, et meil võib tulla just tänu sellele vahejuhtumile elu ägedaim seiklus.