UNISTUSTE TÖÖKOHT Jaapanis on ühe ettevõtte audiitor, direktor ja büroojuht kassid

Jaapane IT-ettevõtte Qnote juht võttis 2004. aastal kontorisse kaasa esimese kassi Futaba. Sellest kavalast käpalisest saigi kõik alguse – tänaseks on kiisusid selles ettevõttes koguni kümme ning neil kõigil on väga oluline roll töökeskkonna kujundamisel.

SCMP kirjutab, et ettevõttes elab ja töötab kümme karvast töötajat. Nad kõik on seal täieõiguslikud ja täiskohaga kolleegid ja kontor on kohandatud selle järgi, et kiisudel võimalikult mugav ja mõnus elu oleks. Ruumides on kokku tosin kasside liivakasti ja loomade mugavaks olesklemiseks on lastud ehitada spetsiaalsed riiulid.