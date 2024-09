«Ta lõpuks tahtis minust lahti saada, aga ma arvan, et see protsess käis tänu minule kiiremini, sest ma hakkasin ise tervenema – tänu sellele ei saanud ta mind enam niisama närvi ajada. Tänaseks päevaks on tal minule väga väike ulatus, olematu praktiliselt. Need inimesed suhtlevad nendega, keda nad saavad manipuleerida. Kui nad ei saa sinuga manipuleerida, siis neil pole sinuga midagi teha,» tunnistab Marie, kel õnnestus aastaid kestnud kohutavast suhtest lõpuks välja murda.