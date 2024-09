Jah, ei ole üksi ükski maa! Lõpuks sai see siis tehtud! Eesti keeles me õpime nüüd, kandku me mõtteid see rõõmustav hüüd, Tartus on rahu ja Tallinnas kilu, ülejäänd Eesti osas on teadmine vilu. Aga ei tohi me unusta' eales, see kes ei oska, see võrdne on seale, õppigu keelt ja rääkigu nii, et sõnum tooks tagasi Kristjan-Jaak Petersoni!