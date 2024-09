Eesti loodusmuuseumis toimub järjekorras 62. seenenäitus, kuhu on kokku toodud rikkalik valik meie enda metsadest korjatud seentest. Söödavad ja mürgised, haruldased ja levinud, maitsvad ja vastikud – midagi igale seenehuvilisele.

Pole mingit kahtlust, et Eesti metsade seeneriik pakub toidulauale rikkalikku valikut – tõsiasi, mida loodusmuuseumi botaanik ja vanemkuraator Loore Ehrlich kinnitab. Tema sõnul ongi näituse eesmärk harida rahvast söödavate seente alal. «Meie eesmärk ei olegi näidata haruldasi kaitsealuseid liike. Propageerime seda, et neid ei korjataks. Külastajaid huvitabki rohkem see, milliseid seeni saab süüa ja kuidas neil vahet teha,» selgitab Ehrlich.