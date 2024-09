Raske on leida lastega perekonda, kus võsukesed endale koera ei paluks. Loomad on fantastilised sõbrad ja pereliikmed, kuid ka suur vastutus ja enne kutsika koju toomist peaks rangelt oma võimalused läbi kaaluma ja järele mõtlema.

Millised on need märgid, mis viitavad sellele, et lemmiklooma võtmist tuleks edasi lükata, kuni elus mõned asjad on paika loksunud või elustiil loomasõbralikumaks muutunud?