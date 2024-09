NÄDALA RETSEPTID Miks süüa seeni? Toiduteadlane Rain Kuldjärv avab sügise söögistaari hingeelu

Pihkane liimik, harilik lambaseenik, põdramokk, kährikseen...Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse funktsionaalsete toitude ja jookide grupijuhi Rain Kuldjärve seeneradaril pole üksnes laialt tuntud söögiseened, nagu puravikud, pilvikud, riisikad või kukeseened. Igal seenehooajal püüab toiduteadlane metsast leida ja tundma õppida vähemalt ühe enda jaoks uue söömiskõlbuliku seeneliigi. Tänavune «uus seen» on tal juba korjatud ja maitstud: hapuka mekiga puravikuline, männi-kuldpoorik. Võõrliik, mis jõudis siia Põhja-Ameerikast ja ristiti mullu uudistes kiiresti hittpuravikuks. «Mulle maitses. See on teistest puravikest välimuselt hästi eristatav. Kes tunneb ära, maitske julgelt,» tõdeb Kuldjärv.