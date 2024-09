HEA ELU TEEJUHT Just see näitaja ütleb, kui rahul sa oma eluga oled

Kui juba sada aastat tagasi, kui veel üksteisel külas käidi ja üheskoos kiigeplatsil tantsu löödi, teati, et õigeid sõpru on elus raske leida, mis siis veel rääkida praegusest kõrvaklappide ajastust, kui sõprussidemete loomine on muutunud tõeliseks raketiteaduseks!