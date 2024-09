NÄDALA AED Toida oma aia mulda!

Hiiumaal elav maastikuarhitekt Kristiina Hellström on tabavalt öelnud, et mõnikord tundub talle, et kõige tähtsam asi, mida ta oma aias kasvatab, on muld. Selles jutus on tõetera sees, sest ilma korraliku mullata ei ole mõtet rääkida ka köögiviljade või ilutaimede kasvatamisest.

Me kaldume mulda pidama millekski iseenesestmõistetavaks, mis meie jalge all kõikjal lihtsalt on ja millele me ei mõtle. Muld aga pole see, mida poest kottidega juurde osta saab – see on rabadest välja kaevandatud turvas, mida kasutatakse aianduses laialdaselt, kuna see on odav, puhas ja vett hästi hoidev substraat.