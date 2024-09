NÄDALA REIS Maroko kunstisüda lööb Asilahis

Asilah, väikelinn Põhja-Marokos Tangeri ja Larache’i vahel, on elav näide sellest, kuidas kunsti ja kultuuri abil on võimalik kohalikku elu edendada. Paljudel turistidel jääb Atlandi rannikul asuv linnake kahe silma vahele, kuid see on kindlasti väärt külastust, nii paaripäevaseks reisiks kui ka isegi nädalaseks puhkuseks. Ise olen külastanud Asilah’t viimased kolm suve koos gümnaasiumi- ja ülikoolisõpradega, kes on sünnist saati suvekuud veetnud selles idüllilises õhkkonnas.