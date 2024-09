SINNA JA TAGASI Hirm ilma jääda

Rõhumine hirmule midagi maha magada on turundusklassika, kuid pelgavat paistavad ka lennukompaniid – rahast ilmajäämist. Läti airBaltic alustas oma Grabout väljamüügiga tänavu 1,5 kuud varem kui mullu ja tunamullu. Tõsi, neil ongi häid pakkumisi (näiteks saab Tallinnast Euroopa koledaimaks pealinnaks peetavasse Pristinasse vaid 21 euroga), kuid sageli ei paista vaba konkurents liiga häid sooduspakkumisi tekitavat.

Mispidi on see diil, kui edasi-tagasi pileti hind «algab» (KLMil) Las Vegasesse 782 eurost või (Finnairil) Hong Kongi 646 eurost? 2017. aasta suvel võis Tallinnast ühe suuna pileti Hong Kongi osta üsna stabiilselt 250 euroga ja see sisaldas siis ka äraantavat pagasit...