Neljapäeva õhtul avati Tallinna vanalinnas glamuurne lokaal, mille asukohta ja nime ei taheta juba naljalt välja hõigata. Need, kes teavad, need teavad.

Postimehe ajakirjanik käis avapeol kohal, et uurida, mis põneva kohaga on tegu. Vaata videost järele!

Neljapäeva õhtul on linn täis melu – see, et suvekuu on asendunud esimese sügiskuuga, ei paista omamat vähimatki tähtsust, ja miks peakski. Vanalinna munakiviteed saavad samasugust vatti nagu keset südasuvist õhtut. Vananaiste suvi hellitab meid tõesti hästi!