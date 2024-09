Kohutavad tormid Alpides, üleujutused ja lumi – need ärevad uudised on jõudnud ka Eesti meediasse. Hirmus küll, õnneks kaugel, võib mõelda. Kuid Itaalias jäid septembri keskel tormilõksu ka neli Eesti matkajat – Kersti, Gert, Marko ja Kristina. «Mäepääste ei saa tulla, helikopter ei lenda, teed on suletud,» raporteeris Pontese mägihüti juht Davide. Mis edasi sai?