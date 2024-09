Pole mingi haruldus, et mõni Eesti kuulsus lööb käed tuntud toidu- või joogibrändiga, et tuua turule enda näoga toode. Mõelge ainult hiljutiste koostööde peale nagu Gameboy Tetrise pitsa Peetri Pizzaga või Bedwettersi «Bänger Ämber» KFCs. Näiteid jagub kopaga ning nüüd on nende sekka maandunud räppar villemdrillem.