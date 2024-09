Maagiline ja müstiline Kaali järv on koht, mille külastamine on Saaremaale minnes igale inimesele kohustuslik. Praeguseks teame, et tegemist on metoriidikraatriga, kuid see teadmine ei ole alati meiega olnud – alles 1937. aastal tuvastati, mis tegelikult juhtus ja Kaalist sai siis Euroopa esimene tõestatud meteoriidikraater. Nime on Kaali järv saanud tõenäoliselt aga von Gahlenite perekonna järgi (või vastupidi), kellele kuulus pikka aega järve läheduses asunud rüütlimõis. Selle perekonna ajaloos on aga üks verine ja traagiline lugu.