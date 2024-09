Maria Rannaväli (21) pole ainult sisulooja, vaid ka paljude noorte eeskuju ja seda põhjusega. Maria koduuksest sisse astudes on näha noore sisulooja organiseeritust ja korra hoidmist. Siiski on teekond ideaalse koduni olnud tema jaoks käänuline. «Aknalaua pealt tolmu tõmmates mõtlesin, et üks päev, kui ma oma ideaalse kodu leian, vaatan ma nendele aegadele tagasi ja naeran,» meenutab Rannaväli oma eelmist kodu ja räägib, kuidas pöörata negatiivne tagasi positiivseks, sealhulgas jagades nippe raha säästmisest ja tervislikult elamisest.