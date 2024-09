INTERVJUU Armastatud näitleja Colin Farrell peitis end šokeeriva kesta sisse

See on lihtsalt uus tõlgendus. Kõik tegelased on varem loodud sügava ja arhetüüpse inimlikkusega, mis on võimaldanud neil mitme põlvkonna vältel kestma jääda. «Pingviin» lisab uue vaatenurga ja kujutluse. Gothami linn on selles versioonis palju räpasem kui filmis. Oz eksisteerib madalamates ühiskonnakihtides kui Falcone ja Bruce Wayne. Sellist Gothamit polnud ma varem näinud – see on visuaalselt täiesti teistsugune ja sari toimib eraldiseisva teosena suurepäraselt. Loodan, et selle olemasolu on õigustatud ja pakub inimestele huvi nende kaheksa tunni jooksul.