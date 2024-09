NÄDALA REIS Käik Suure Tulemüüri taha

Kuna kusagilt tuleb alustada, siis alustaksin rongist, mis mind Dalist Guiyangi viis. See on umbes viietunnine sõit ning suurem osa reisist möödus pimeduses, sest kiirrong kihutas sõna otseses mõttes läbi mägede, üks hiigelpikk tunnel teise otsa. Oli tunne, justkui reisiks metrooga Tallinnast Vilniusse.

Kui väike ajakirjanike grupp pärast piletikontrolli lõpuks Guiyangi kolossaalsesse (ja hilisel õhtutunnil tühjalt kõmavasse) vaksalisse saabus, tuli endale tunnistada, et ma polnud Guiyangist varem midagi kuulnud. Kummatigi on see linn Lõuna-Hiinas täiesti olemas ning kasvab ahnelt: sajandi algul oli Guiyangi elanikkond võrreldav Eesti omaga, kuid tänapäeval pakuvad allikad populatsiooniks nelja kuni kuut miljonit.