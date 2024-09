SINNA JA TAGASI Kuidas ma põgenesin klaustrofoobsest teatrisaalist: «Pimeda saali ainus uks oli ka lukustatud!»

Mõned päevad tagasi püüdsin külastada üht väikest teatrit Tallinna vanalinnas, et elada kaasa seal etendunud trillerile. Oh õudust tõesti! Selgus, et teater tegutseb iidses paekivihoones, kus pole ühtegi akent, küll oli aga õhuvaene saal aga tihkelt täis külastajaid.