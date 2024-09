INTERVJUU Saatejuht Marta Püssa: «Raadiotöö on üks maailma kõige debiilsemaid töid... las ma selgitan!»

Christin Krass ajakirjanik Copy

«Ärge saage nüüd valesti aru, aga raadio on nagu mingite haledate inimeste ühine kommuun ja seda selle kõige paremas mõttes! See on nagu võltsmaailm ja kogukond, mis aitab päriselu probleemide eest põgeneda,» sõnab Raadio 2 saatejuht Marta Püssa. Arutasime Martaga raadio kui sureva meediumi üle tänases maailmas ning sellest, miks on raadiost saanud tema igapäevane kaaslane, ilma kelleta lihtsalt ei saaks.

Mäletan, et aasta oli siis 2020, kui sõitsin ühel hilistalvisel päeval Pärnust Tallinna ja sattusin juhuslikult Raadio 2 peale. «Hei-hopsti sõbrad, mina olen Marta Püssa ja täna veedan sinuga aega koos kella viieni!»

Milline ebatavaline familiaarne raadiohääl, mõtlesin endamisi. Huvitav, kes ta on? Tunduks justkui nagu minuvanune noor tšikk, kes suhtleks otse oma sõbraga, ilma teatraalset raadiolikku hääletooni kasutamata. Vahel viskab ta sisse sarkastilisi nalju, vahel ütleb midagi täiesti randoomset, aga tunne on, nagu kuulaksin oma sõpra. Sellest lühikesest korrast piisas, et minu süda oli Raadio 2ga, eesotsas Marta Püssaga võidetud.

Raadio 2 saatejuht Marta Püssa. Foto: Sander Ilvest

«Seda me Raadio 2s saavutada tahamegi – kogukonnatunnet. Et inimesel tekiks see tunne, et oled koos oma kambaga, kellega kuulate muusikat, vahel viskate villast, vahel räägite asjalikku juttu, aga peamine, et kuulaja tunneks ühtekuuluvustunnet (isegi teisi inimesi päriselus tundmata),» sõnab Marta.