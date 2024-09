GALERIID Disainiöö DOM moeetendus üllatas militaristide, jalgratturite ja külanaistega

Eesti moekunsti elav legend Vilve Unt on aastaid jälginud vanema generatsiooni riietumistavasid väikelinnade tänavapildis, asulates ja külades. Undi retrohõnguline kollektsioon võlus värvikirevuse ja kihilisusega. Külma sügisesse sobiv kollektsioon ühendas endas villasoojuse ja suvelilled. Neisse armsatesse kampsunitesse tahaks kindlasti tuleval sügis-talvel ennast mähkida. Villased kampsunid peokleitide peal on samuti imehea mõte – stiilne olemiseks ei pea külmetama! Silma rõõmustasid ka sukkpüksid, mis olid stiilsed, värvilised, lillelised – et tükike kevadet oleks ka külmal talveilmal kaasas. Mainimata ei saa jätta ka modelle, kes olid kaunid, säravad ja lõbusad.