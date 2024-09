Asotsiaalmeedia on nummi. Ma tean, ma tean. See on tegelikult «sotsiaalmeedia», aga minu meelest tapab see juba pikemat aega inimeste tahet ja oskust näost näkku suhelda ning ennast süsteemselt ja lakooniliselt väljendada. Me küll «sotsialiseerume», aga samas teeme ka korraliku sammu tagasi vanaisa Darwini arenguredelil, muutudes aina argieluliselt asotsiaalsemateks. Samas – ka taandareng on areng!