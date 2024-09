Just nii palju maksab tass cappuccino't erinevates Euroopa riikides

Cappuccino on väga populaarne kohvijook. Selles on kolm kihti: espresso, piim ja vaht. Kõiki kolme on võrdses koguses. Kohviekspertide sõnul peaks cappuccino olema siidise tekstuuriga, milles kolm kihti on ideaalselt segunenud. Kui cappuccino on hästi valmistatud, siis saab seda serveerida magustoidu asemel, sest see on omaette rikkalik maitseelamus. Cappuccino piimavahule puistatakse sageli peale mõru kakaopulbrit või riivitakse tumedat šokolaadi.