Aastaid tagasi naljatasin, et miks just siis, kui olen küpsenud elukogemuse sisse, saab aeg peatselt otsa ja tuleb vikerkaare taha minna, et võiks ju selle kogemuse pealt miskit uut ja põnevat ja täitsa teistmoodi ette võtta. Antagu selles kehastuses veel üks inimelu, millega nullist alustada. Küsi, ja sulle antakse. Sain Jaapanis alustada täitsa teistmoodi uue eluga ning lisaks «sattusin» valge lehena karate trenni tegema koos algklasside juntsudega. Sain oma täiskasvanud kehasse uudistava lapsemeelse inimelu.