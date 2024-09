TASUB TEADA 6 lihtsat nippi, mille abil võidad iga kassi südame

Loomaarst ja kasside käitumise spetsialist Lisa Radosta ütleb, et kassi poolehoidu on tegelikult väga lihtne võita, kui tead, kuidas toimida. Sageli teevad inimesed aga pahaaimamatult asju, mis kassi eemale peletavad.

Kõige suurem viga, mida kassidele lähenedes tehakse, on eksperdi sõnul see, et nende piire ei austata. Seega pole midagi imestada, et kass end su eest ära peidab, kui sa kohtled teda kui mänguasja ega oska lugeda tema kehakeelt.