Üles tuhnitud Tallinnas liikleb üha enam inimesi rattaga – nii mõnelgi trajektooril on see kiireim lahendus. Kuid samavõrra on aktiveerunud rattavargad. Kevadel raporteeris politsei- ja piirivalveamet, et rattavargusi on võrreldes eelmise aastaga lausa neli korda rohkem.