HEA ELU TEEJUHT «Jäta mind rahule, ma vihkan sind!» Kuidas lapse teismeiga üle elada?

Kuigi noor heidab vanemad üle parda, loodab ta samas, et nood vastu peaksid ja tema jaoks ikkagi olemas oleksid.

Kuidas peatada teismelist, kes on libisemas halbade sõprade meelevalda? Kuidas teda kaitsta ja hoida lollusi tegemast? Küllap on paljud lapsevanemad, kelle järeltulijad on jõudnud umbes neljateistkümnendasse eluaastasse, nende küsimustega silmitsi seisnud.